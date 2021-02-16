الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال نزح الأمطار غرب الإسكندرية

واصلت أحياء الإسكندرية متابعة تصريف مياه الأمطار، التي تعرضت لها المدينة الساحلية بداية من صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع حالة التأهب للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.وقام السيد موسى، رئيس حى العجمى برفع حالة التأهب بنطاق حى العجمى ونشر سيارات الشفط بجميع الميادين، وتم التمركز بجميع النقاط الحرجة تأهبًا للتعامل الفورى حال سقوط الأمطار.وتحت إشراف سكرتير عام الحى وبمشاركة إدارات المتابعة الميدانية والأزمات والكوارث ووحدة التدخل السريع والرصد البيئي والطرق ورؤساء القطاعات تم التعامل مع تجمعات الأمطار بشارع البيطاش الرئيسي أمام بنك مصر، وشارع النقابات الهندسية، شارع شهر العسل، أمام مدخل البيطاش الرئيسي، الكيلو 21، شارع الهانوفيل الرئيسي، أمام مدخل أكتوبر، مع استمرار التمركز بمدخل أكتوبر وأبوتلات ومثلث الشركات وكورنيش الدخيلة وأمام دوران كلاسيك.كما تمت مواصلة أعمال شفط مياه الأمطار بطريق إسكندرية مطروح أمام مسجد الحديد والصلب، مع استمرار التواجد الميدانى لرئيس الحى وجميع التنفيذيين والحملة الميكانيكية بكامل طاقتها حتى الانتهاء من نزح جميع التجمعات.كما تابعت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، أعمال السحب الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار بنطاق الحي كما كلفت الجهات المعنية بالحي برصد أى تجمعات لمياه الأمطار والتعامل الفوري معها.وقامت إدارة المتابعة الميدانية بالحي بمتابعة قيام صرف صحي غرب بأعمال شفط وسحب تجمعات خفيفة لمياه الأمطار بكل من شارع المكس وطريق القباري السريع أمام بشاير الخير ٣.هذا ونوهت رئيس الحى عن رفع درجة الاستعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات وصرف صحي غرب للتعامل الفوري مع أى تراكمات للمياه والاستجابة الفورية لأى شكوى من وجود أى تجمعات للمياه بنطاق الحي.