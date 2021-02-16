الأردن تسجل 2657 إصابة بكورونا

أعلنت وزرة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء تسجيل 2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الأردن إلي 352 ألفا و219 إصابة.وذكرت الصحة الأردنية في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 4 آلاف و491 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 329 ألفا و511 حالة.