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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المحامين العرب» يطالب المجتمع الدولى باتخاذ موقف صارم لإيقاف جرائم الحوثى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:41 م
المحامين
المحامين
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طالب اتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وصارم لوضع حد لاستمرار ارتكاب الجرائم من طرف ميليشيات الحوثي على أرض اليمن، وإيقاف هجومها الغاشم على مآرب، تغليبًا لمصلحة اليمن وشعبه.

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب مكاوي بنعيسى- في بيان اليوم الثلاثاء: "يتابع الاتحاد باهتمام ما يجري على الأراضي اليمنية، ويسجل بامتعاض ما يُرتكَب من الجرائم على الأراضي اليمنية الطاهرة من طرف ميليشيات الحوثي التي دأبت على انتهاك كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".

وأدان المكاوي الهجوم الحوثي على محافظة مأرب التاريخية المأهولة بملايين السكان، وقصفها لمخيمات النازحين وما يترتب عليه من سقوط الكثير من الضحايا الأبرياء، وتجنيد المليشيات الحوثية للأطفال للزج بهم في ساحات هذه المعارك.

كما أدان قصف ميليشيات الحوثي لبيوت الله، التي كان آخرها مسجد القاسمي بالحديدة الذي تم تسويته بالأرض بصواريخ الكاتيوشا، وهدمها لجامع النهرين التاريخي الذي يتجاوز عمره 1300 عام، والهجوم المتكرر للحوثيين على مطار أبها الدولي بالطائرات المسيرة بهدف استهداف المدنيين.

وأضاف أمين عام المحامين العرب أن الميليشيات الحوثية تعمد إلى تنصيب محاكم غير شرعية وغير نزيهة تفتقد لأبسط قواعد المحاكمة العادلة وتصدر أحكامًا جائرة بالإعدام على مواطنين أبرياء.

وأشار المكاوي بنعيسى إلى أن ميليشيات الحوثي ترتكب جرائمها دون الاكتراث لمناداة المنظمات الحقوقية والإنسانية المطالبة بوقف القتال وإحلال السلم في أرجاء اليمن.

وندد الأمين العام للمحامين العرب، في ختام بيانه، بجرائم ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني التي تهدف إلى تنفيذ مخطط تقسيم اليمن وتشتيت شعبه المؤمن بالوحدة الوطنية، مؤكدًا تضامن الاتحاد مع الشعب اليمني ودولته وحكومته وبرلمانه الشرعيين.

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