البورصة العراقية تغلق متراجعة بـ0.42%

سجل مؤشر "البورصة" العراقية، اليوم، تراجعًا بنسبة 0.42%، متوقفًا عند 530.03 نقطة.وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 11 شركة، وارتفعت أسهم 8 أخرى، فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1،572،101،269 سهم، بقيمة 1،849،721،615 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 648 صفقة، شملت 34 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.