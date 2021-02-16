صالح عباس: لا رسوب في امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن المعاهد الأزهرية تراعي الظرف الطارئ الذي تمر به البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تم وضع استثنائي توضع فيه الامتحانات وهو أمر يتم مراعاته في وضع الأسئلة.وقال وكيل الأزهر، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن من خلال البث المباشر عبر صفحة الأزهر الشريف الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إن وضع الاسئلة جمع بين التخفيف علي الطلاب والتقييم الحقيقي لمستواهم، ونقل الضويني، عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشري لجميع الطلاب بأن الامتحانات ستكون في مستوي الطالب المتوسط ولن يكون بها اسئلة معقدة.ولفت الضويني إلي إلغاء مناهج شهر يناير بالنسبة لجميع سنوات النقل باستثناء الشهادة الثانوية الأزهرية مؤكدا أنه لا داعي لإثارة القلق.من جانبه أوضح الشيخ صالح عباس، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لن يكون بها نجاح أو رسوب حتي يعطي جميع الطلاب الفرصة للتعويض خلال امتحانات نهاية العام.