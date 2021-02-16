إنتاج النفط النرويجى في يناير يرتفع إلى 9.1%

أظهرت بيانات من إدارة البترول النرويجية اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النرويج من الغاز الطبيعي في يناير فاق التوقعات الرسمية بينما جاء إنتاج النفط الخام متماشيا مع التوقعات.وتراجع إنتاج النفط 0.6 بالمئة عن مستواه في ديسمبر كانون إلى 1.8 مليون برميل يوميا، لكنه كان أعلى بنسبة 9.1 في المئة مقارنة مع يناير 2020.وبلغ الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في يناير 335 مليون متر مكعب، متجاوزا التوقعات بنسبة 4.1 في المئة لكنه يتماشى إلى حد كبير مع مستوياته في الشهر نفسه قبل عام.