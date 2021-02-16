بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بـ0.35%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.35%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 670.94 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7 ملايين و384 ألفًا و56 سهمًا، بقيمة 11 مليونًا و198 ألفًا و543 دولارًا، نفّذت من خلال 37 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و857 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و833 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.