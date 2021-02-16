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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الصين يحث على إحلال السلام مع نظيره الكوري الجنوبي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:30 م
وانغ يي
وانغ يي
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الصينية إن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية «وانج يي» دعا إلى تواصل وتنسيق أوثق بين جميع الأطراف لتبديد التوترات بشأن شبه الجزيرة الكورية، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية الجديد، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن وانج أبلغ تشونج يوي- يونج في الاتصال بأن بكين دائما ما تقدر "الدور المتميز" لكوريا الجنوبية في شئون شبه الجزيرة الكورية، وحث على بذل المزيد من الجهد من أجل نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم.

وكان تشونج الذي تولى منصبه قبل أسبوع قد أجرى أول اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وبيونجيانج، بهدف دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية.

وأضاف البيان أنه أكد لوانج استعداد سول لمواصلة لعب دور بناء في جهود استئناف محادثات السلام، ودعمها القوي لبكين في استضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2022، وتطلعها لتوطيد التعاون الإقليمي لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

واستضافت كوريا الجنوبية دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية السابقة في 2018.

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