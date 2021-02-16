«المالية»: ارتفاع الإنفاق على شراء الأصول 25.8 مليار جنيه

كشفت وزارة المالية عن ارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية بنحو 25.8 مليار جنيه بنسبة 48.6% لتسجل 78.7 مليار جنيه، ما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال الفترة من يوليو نوفمبر 20202021.أرجعت المالية ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في الانفاق على الاستثمار المباشر شامل الرسوم الجمركية بـ24.2 مليار جنيه بنسبة 49.5% في ضوء زيادة الإنفاق على الانشاءات وشراء الأصول والمعدات والمباني غير السكنية.بلغت قيمة التشييدات 32.3 مليار جنيه بنسبة نمو 46% عن العام المالي السابق، وبلغت قيمة الاستثمار في مباني غير سكنية 15.8 مليار جنيه بنسبة نمو 33.3% عن العام السابق.