شنت مديريتي التموين بالدقهلية والغربية حملات على المخابز ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين والأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظات، بناء على تعليمات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية لمديريات التموين بالمحافظات، وأسفرت عن الآتي:أولا: محافظة الدقهليةتم ضبط مصنع ميلامين بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعي بناحية ميت مزاح، حيث تم التحفظ على ١٨٧٥ كيلو جرام من مادة اليوريا المحظور استخدامها في مواد المائدة، والتحفظ على عدد ٣٠٠ كرتونة داخل كل كرتونة ٣٨ طبقا بإجمالي عدد ١١٤٠٠ طبق وعدد ١٠٠٠٠ باغة لمبة ٩ وات، وعدد ١٥٠٠٠ باغة لمبة ١٢ وات، وعدد ١١٠٠٠ جسم لمبة، بالإضافة إلى عدد ٤٠٠٠٠ كعب ودواية لمبة.ثانيا: محافظة الغربيةتم تحرير عدد 18 محضر تنوعت ما بين 9 محاضر مواصفات مخابز، وعدد 5 محاضر موازين، بالإضافة لعدد 2 محضر تصرف في جزء من حصة الدقيق، ومحضر توقف بدون إذن مسبق من المديرية.وتم تحويل المحاضر إلى الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم قانونيًا.