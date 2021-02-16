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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السودان والسعودية تبحثان إنشاء مشروعات عملاقة في الزراعة والنفط والغاز

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:00 م
الدكتور جبريل إبراهيم
الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط
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بحث الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، في الخرطوم اليوم الثلاثاء، مع أحمد بن عبد العزيز قطان وزير الدولة السعودي لشئون الدول الافريقية، إنشاء مشروعات استراتيجية تستطيع أن تساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج من المحاصيل الزراعية، وكذلك قيام مشروعات عملاقة في مجال النفط والغاز لبناء شراكات استراتيجية.

وأكد إبراهيم، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، على العلاقات الأزلية بين البلدين وضرورة تطويرها والاستفادة منها في بناء شراكات استراتيجية مع المملكة في كل المجالات، خاصة الاقتصادية.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة تطوير قانون الاستثمار وإزالة كل العوائق التي تقف حجر عثرة
في طريق رجال الأعمال السعوديين وغيرهم من المستثمرين لتحول دون إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة بالسودان من أجل مصلحة البلدين والإقليم ككل.

من جانبه، أكد أحمد بن عبد العزيز قطان، أن هذه الزيارة جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وانطلاقا من وقوف المملكة العربية السعودية بجانب الحكومة الانتقالية ليعود السودان إلى مكانه الطبيعي بين دول العالم.

وأكد قطان أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية لاسيما المشاريع الاستثمارية المتوفرة في السودان، مشددا على أنه سيعمل على نقل هذه الرؤى المشتركة للمسؤولين في بلاده وترتيب زيارات متبادلة على المستوى الحكومي ورجال الأعمال للدخول بشكل جاد في هذه المشاريع.

وأوضح قطان أن هذه المشروعات تحتاج إلى دراسات جادة تُراعى فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

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