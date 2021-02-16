صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

صدرت حديثا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، أول ترجمة عربية لكتاب "محاط بالحمقى: الأنماط الأربعة للسلوك البشري" للكاتب مليوني المبيعات توماس إريكسون، ومن ترجمة عمر فتحي.وبحسب الدار؛ فإن كتاب "محاط بالحمقى" عمل يقدم مدخلا يجمع بين علم النفس وخبرة عالم الأعمال لفهم أنماط السلوك البشري، وهو كتاب لا غنى عنه لأي قيادي أو مدير أو شخص يسعى لفهم من حوله من البشر.جدير بالذكر أن توماس أريكسون مؤلف ومحاضر سويدي يقدم سنويًّا ما يزيد على مائتي محاضرة في أوروبا بأكملها تتعلق بالتواصل الفعّال، وله خبرة واسعة في قطاع الأعمال الخاص. توماس إريكسون له ثلاثة كتب عن التواصل والسلوك البشري، ويعد كتابه "محاطٌ بالحمقى" أحد الكتب السويدية الأكثر مبيعًا خلال القرن الحادي والعشرين، حيث بيع منه أكثر من مليون نسخة في جميع أنحاء العالم وتمت ترجمته إلى 41 لغة.