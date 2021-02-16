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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: 26 إصابة بكورونا و5 وفيات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:44 م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات جديدة، فيما تم شفاء 75 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و985 حالة، بينها 1863 وفاة، و22 ألفا و523 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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