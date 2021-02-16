تحرير 19 محضرا لمحطات وقود وضبط 35 مخالفة موازين متنوعة

أكد اللواء عبد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة قامت بعدد من الحملات الرقابية على محطات الوقود والشركات، أسفرت عن تحرير 19 محضرا لمحطات وقود، كما تم تحرير 1 محاضر لموازين بسكول، وعدد 22 محضر موازين تجارية ماركت، و12 محضر موازين صاغة ومعامل، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.وأشار منتصر إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، هي تكثيف الحملات على محطات الوقود، والموازين التجارية والأفراد.وأضاف رئيس المصلحة، أنه تم دمغ 17500 سبيكة ذهب، وتم دمغ 28149 سبيكة فضة، وتم دمغ 120250.90 جرام عيار 21، وكذلك 94197 جرام ذهب عيار 18، و28149 جرام فضة.