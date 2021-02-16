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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين ينفي تقارير فرنسية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:45 م
ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تعليقه على تقرير الأجهزة الفرنسية الخاصة بشأن الهجمات الإلكترونية والاتهامات الموجهة ضد روسيا بهذا الصدد، أن بلاده لم ولن يكون لها علاقة أو صلة بهذا الأمر.

وقال المتحدث الروسي، اليوم الثلاثاء: "لم يكن لروسيا أية مشاركة في أي من مظاهر الجرائم الإلكترونية ولا يمكن أن تشارك فيها"، مشيرًا إلى أن موسكو هي التي تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأوضح بيسكوف أن الاتهامات الواردة في التقرير ليست موجهة ضد روسيا تحديدا، بل ضد مجموعة من الأشخاص يدعي التقرير أنهم ربما على صلة بروسيا.

وأعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن الأنظمة المعلوماتية، في بيان أصدرته أمس الإثنين، العثور على آثار هجمات سيبرانية قد يكون وراءها قراصنة على صلة بروسيا.

وأفادت الوكالة بأن الهجمات كانت تستهدف موردي خدمات المعلومات، حيث استغل القراصنة نقاط الضعف في البرامج المقدمة من قبل شركة سنترون بباريس المتخصصة في مراقبة تكنولوجيا المعلومات.

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