تفاصيل افتتاح 3 مراكز لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر وبورسعيد ومرسى مطروح

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، افتتاح 3 مراكز لعلاج الإدمان والتعاطي، في البحر الأحمر وبورسعيد ومرسى مطروح.• مركز لعلاج الإدمان بالبحر الأحمريُعد أول مركز يقدم خدمات علاج الإدمان بالمحافظة، وتم تجهيزه وتأثيثه ليكون كالتالي:- طاقة استيعابية تصل إلى 96 سريرا تخدم محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل (البحر الأحمر – الأقصر – قنا).- يضم قسم للعيادات الخارجية بعدد (3) عيادات بسعة تشغيل تصل إلي (75) مريض يوميًا.- يضم أيضًا (صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية).- تتوافر به خدمة سحب السموم، والتأهيل.- يقدر عدد المستفيدين من المشروع سنويًا قرابة (١٧ ألف) ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى.• مركز العلاج ببور فؤادأما عن مركز تأهيل مرضي الإدمان ببور فؤاد محافظة بورسعيد، هو أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد.- المحافظات المستفيدة من خدماته محافظات (القناة – شمال سيناء).- تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل مرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ(80) سرير.- يقدر عدد المستفيدين من المشروع سنويًا قرابة (٦ آلاف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.- يضم المركز (صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية).• مركز علاج وتأهيل مرضي الإدمان بمحافظة مرسي مطروح:-يخدم محافظات مطروح والإسكندرية يعد اول مركز يقدم خدمات (سحب السموم) لمرضي الإدمان بالمحافظة.- السعة السريرية ١٣٥ سريرا.- عدد (2 عيادة خارجية).- يقدر عدد المستفيدين١٢ ألف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.إجمالي عدد المستفيدين من الثلاثة مراكز يصل لـ35 الف مستفيد سنويا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي.