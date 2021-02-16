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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل افتتاح 3 مراكز لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر وبورسعيد ومرسى مطروح

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:23 م
مراكز لعلاج الإدمان
مراكز لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر وبورسعيد ومرسى مطروح
ولاء جمال
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أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، افتتاح 3 مراكز لعلاج الإدمان والتعاطي، في البحر الأحمر وبورسعيد ومرسى مطروح.


• مركز لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر

يُعد أول مركز يقدم خدمات علاج الإدمان بالمحافظة، وتم تجهيزه وتأثيثه ليكون كالتالي:

- طاقة استيعابية تصل إلى 96 سريرا تخدم محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل (البحر الأحمر – الأقصر – قنا).

- يضم قسم للعيادات الخارجية بعدد (3) عيادات بسعة تشغيل تصل إلي (75) مريض يوميًا.

- يضم أيضًا (صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية).

- تتوافر به خدمة سحب السموم، والتأهيل.

- يقدر عدد المستفيدين من المشروع سنويًا قرابة (١٧ ألف) ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى.


• مركز العلاج ببور فؤاد

أما عن مركز تأهيل مرضي الإدمان ببور فؤاد محافظة بورسعيد، هو أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد.

- المحافظات المستفيدة من خدماته محافظات (القناة – شمال سيناء).

- تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل مرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ(80) سرير.

- يقدر عدد المستفيدين من المشروع سنويًا قرابة (٦ آلاف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

- يضم المركز (صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية).


• مركز علاج وتأهيل مرضي الإدمان بمحافظة مرسي مطروح:

-يخدم محافظات مطروح والإسكندرية يعد اول مركز يقدم خدمات (سحب السموم) لمرضي الإدمان بالمحافظة.

- السعة السريرية ١٣٥ سريرا.

- عدد (2 عيادة خارجية).

- يقدر عدد المستفيدين١٢ ألف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

إجمالي عدد المستفيدين من الثلاثة مراكز يصل لـ35 الف مستفيد سنويا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي.

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