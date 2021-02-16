تفاصيل افتتاح 3 مراكز لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر وبورسعيد ومرسى مطروح
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:23 م
ولاء جمالطباعة
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، افتتاح 3 مراكز لعلاج الإدمان والتعاطي، في البحر الأحمر وبورسعيد ومرسى مطروح.
• مركز لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر
يُعد أول مركز يقدم خدمات علاج الإدمان بالمحافظة، وتم تجهيزه وتأثيثه ليكون كالتالي:
- طاقة استيعابية تصل إلى 96 سريرا تخدم محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل (البحر الأحمر – الأقصر – قنا).
- يضم قسم للعيادات الخارجية بعدد (3) عيادات بسعة تشغيل تصل إلي (75) مريض يوميًا.
- يضم أيضًا (صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية).
- تتوافر به خدمة سحب السموم، والتأهيل.
- يقدر عدد المستفيدين من المشروع سنويًا قرابة (١٧ ألف) ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى.
• مركز العلاج ببور فؤاد
أما عن مركز تأهيل مرضي الإدمان ببور فؤاد محافظة بورسعيد، هو أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد.
- المحافظات المستفيدة من خدماته محافظات (القناة – شمال سيناء).
- تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل مرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ(80) سرير.
- يقدر عدد المستفيدين من المشروع سنويًا قرابة (٦ آلاف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.
- يضم المركز (صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية).
• مركز علاج وتأهيل مرضي الإدمان بمحافظة مرسي مطروح:
-يخدم محافظات مطروح والإسكندرية يعد اول مركز يقدم خدمات (سحب السموم) لمرضي الإدمان بالمحافظة.
- السعة السريرية ١٣٥ سريرا.
- عدد (2 عيادة خارجية).
- يقدر عدد المستفيدين١٢ ألف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.
إجمالي عدد المستفيدين من الثلاثة مراكز يصل لـ35 الف مستفيد سنويا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي.
• مركز لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر
يُعد أول مركز يقدم خدمات علاج الإدمان بالمحافظة، وتم تجهيزه وتأثيثه ليكون كالتالي:
- طاقة استيعابية تصل إلى 96 سريرا تخدم محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل (البحر الأحمر – الأقصر – قنا).
- يضم قسم للعيادات الخارجية بعدد (3) عيادات بسعة تشغيل تصل إلي (75) مريض يوميًا.
- يضم أيضًا (صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية).
- تتوافر به خدمة سحب السموم، والتأهيل.
- يقدر عدد المستفيدين من المشروع سنويًا قرابة (١٧ ألف) ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى.
• مركز العلاج ببور فؤاد
أما عن مركز تأهيل مرضي الإدمان ببور فؤاد محافظة بورسعيد، هو أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد.
- المحافظات المستفيدة من خدماته محافظات (القناة – شمال سيناء).
- تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل مرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ(80) سرير.
- يقدر عدد المستفيدين من المشروع سنويًا قرابة (٦ آلاف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.
- يضم المركز (صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية).
• مركز علاج وتأهيل مرضي الإدمان بمحافظة مرسي مطروح:
-يخدم محافظات مطروح والإسكندرية يعد اول مركز يقدم خدمات (سحب السموم) لمرضي الإدمان بالمحافظة.
- السعة السريرية ١٣٥ سريرا.
- عدد (2 عيادة خارجية).
- يقدر عدد المستفيدين١٢ ألف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.
إجمالي عدد المستفيدين من الثلاثة مراكز يصل لـ35 الف مستفيد سنويا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي.