أيسلندا تفرض قواعد أشد صرامة على السفر بسبب جائحة كورونا

سجلت أيسلندا مؤخرا عددا قليلا للغاية من الإصابات بفيروس كورونا، إلا أنها أعلنت قيودا جديدة على السفر، اليوم الثلاثاء، لإبقاء عدد الحالات منخفضا.وذكرت الحكومة، في بيان، إنه اعتبارا من يوم الجمعة يتعين على الأشخاص الذين يصلون للبلاد بالطائرة أو الزوارق تقديم نتيجة سلبية لفحص (بي سي آر)، تفاعل البوليميريز المتسلسل، صادرة منذ أقل من 72 ساعة.وتأتي هذه الإجراءات بالإضافة إلى القواعد الحالية، التي تتطلب خضوع القادمين لفحص فيروس كورونا عند وصولهم إلى الجزيرة، ودخول الحجر الصحي لمدة خمسة أو ستة أيام ثم إجراء فحص آخر.وإذا كانت نتيجة فحص شخص ما إيجابية لإحدى سلالات فيروس كورونا الثلاث التي تعتبر أشد عدوى، فيجب عزل هذا الشخص في فندق خاص للحجر الصحي.ونظرا لموقعها الجغرافي المعزول، شهدت أيسلندا أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا، ولم تثبت إصابة أي شخص بالفيروس هناك في الأيام الأربعة الماضية.