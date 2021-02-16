«التموين» تعلن أسعار السلع والخضروات من الجملة للتجزئة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع يوميا مع مسئولي أسواق الجملة من خلال قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، الأسعار والتي تخرج منها لكل السلع الغذائية (بيع جملة - بيع تجزئة)، وطبقا لبيان الأسعار الصادر من سوق العبور بالقاهرة.وأوضحت أن الطماطم تخرج من السوق بسعر جنيه وتصل لـ1.60 قرش لتباع في أسواق التجزئة ما بين 2 جنيه وصولا لـ3.50 جنيه للكيلو، وللبطاطس تخرج بسعر جنيه وتصل لـ2 جنيه لتباع بأسواق التجزئة من 2 جنيه لـ3.50 جنيه للكيلو، والبصل من 2.75 قرش وصولا لـ5 جنيهات ليباع بسوق التجزئة من 4 جنيهات ويصل لـ7 جنيهات، أما الخيار فقد تفاوتت أسعاره من 1.50 قرش لـ 3 جنيهات جملة ليباع بأسواق التجزئة من 4 جنيهات لـ6 جنيها للكيلو.أما أسعار الفاكهة فقد شهد سعر البرتقال تفاوتا ملحوظا في الأسعار في الأيام الماضية فمن سوق الجملة يخرج بسعر 2.25 قرشا ويصل لـ5 جنيهات ليباع في أسواق التجزئة ما بين 5 جنيهات لـ7 جنيهات للكيلو، وبالنسبة للموز فإنه يخرج بسعر 5 جنيهات ويصل لـ10 جنيها ليباع بأسواق التجزئة ما بين 8 جنيهات لـ10 جنيهات.بالنسبة لأسعار الأسماك، فإن البيان أكد أن السمك البلطي يخرج بسعر 18.50 جنيها لـ22 جنيها للكيلو، ليباع في أسواق التجزئة ما بين 26 جنيها ويصل لـ32 جنيها للكيلو.