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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تسجل ارتفاع عند الإغلاق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:20 م
سهم بنك دبي الإسلامي
سهم بنك دبي الإسلامي
وكالات
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على ارتفاع اليوم الثلاثاء غير أن سهم بنك دبي الإسلامي
تسبب في نزول مؤشر دبي.

وهبط سهم بنك دبي الإسلامي 2.6 بالمئة بعد إعلانه عن انخفاض حاد في أرباحه للعام بكامله بينما تراجع سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة مما دفع مؤشر دبي ليغلق منخفضا 1.2 بالمئة.

كما تأثرت معنويات المستثمرين بخطط السعودية للتوقف عن توقيع عقود مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة التي تتطلع إلى جذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل محلية.

وتستخدم الشركات الأجنبية الإمارات العربية المتحدة المجاورة منذ وقت طويل كنقطة انطلاق لعملياتها في دول المنطقة، ومنها السعودية.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.2 بالمئة، مواصلا مكاسبه لتاسع جلسة على التوالي، رغم أن هبوطا بنسبة 4.9 في المئة لسهم جبل عمر للتطوير كبح مكاسب المؤشر.

وأغلقت أسهم شركة أرامكو على ارتفاع 0.6 بالمئة بعد أن رفع بنك كريدي سويس السعر المستهدف لسهم عملاق النفط السعودي إلى 30.5 ريال (8.13 دولار) من 28 ريالا.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة، مدعوما بمكاسب بلغت واحدا بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وعوض المؤشر القطري خسائره في التعاملات المبكرة ليغلق مستقرا، مدعوما بمكاسب 0.9 بالمئة لسهم البنك التجاري القطري.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة الصمرية 0.1 بالمئة مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 1.4 بالمئة.

وانخفض معدل البطالة في مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، إلى 7.2 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، متراجعا 0.8 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2019.

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