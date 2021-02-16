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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة على الغربية (صور)

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:48 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
حسام فوزي جبر - أحمد فودة
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تعرضت محافظة الغربية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ، والصقيع، وهطول الأمطار التي بدأت بالمتوسطة ثم تحولت إلى الغزيرة بشوارع وميادين مراكز المحافظة، ما أدى إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات الطينية، وخلت الشوارع من المارة تقريبًا، وتعطلت بعض الشوارع وشهدت صعوبة في حركة السير.

وشهدت مراكز ومدن وقرى المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار لظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات، وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعطى تعليمات، أمس الإثنين، لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات، والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.
أمطار غزيرة على الغربية (صور)
أمطار غزيرة على الغربية (صور)
أمطار غزيرة على الغربية (صور)
أمطار غزيرة على الغربية (صور)
أمطار غزيرة على الغربية (صور)
أمطار غزيرة على الغربية (صور)
أمطار غزيرة على الغربية (صور)
أمطار غزيرة على الغربية (صور)

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