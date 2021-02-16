«تنسيقية الأحزاب» تناقش دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية (فيديو)

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، لمناقشة الآليات المتاحة للنهوض بالدور المجتمعي لدعم التنمية في الدول الإفريقية والقضاء على الظواهر التي تقف حائل ضد نهوض الدولة التنمية.حضر المائدة المستديرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة للإدلاء بأفكارهما حول دور المجتمع المدني.كما شارك في المائدة النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، وأميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وهادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي، عضو التنسيقية، وعمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب وأدار الجلسة الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وقالت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن الوزارة تستغل كل الفرص الممكنة للتعاون مع أبناء مصر في الخارج؛ لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني.أضافت مكرم، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" بمقر التنسيقية، أن المجتمع المدني عليه دور رئيسي للنهوض بالدولة، فلا تستطيع الدول أن تنهض نهضة شاملة في معزل عن المجتمع المدني.أوضحت مكرم أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة بشكل عام، لكنها ضد الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة المواطن للخطر، لافتة إلى أن الدولة تدعم المواطن ليصبح مؤهلًا لسوق العمل في الخارج، ثم يسافر بطريقة شرعية بما يعود عليه بالنفع وعلى وطنه بالقوة المتمثلة في نجاح أبنائها بالخارج.بينما وجهت رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب لاختيار ممثلاتها في مجلسي النواب والشيوخ، معبرة عن فخرها بهن وما قدمن خلال الفترة الماضية من دور مبهر، مؤكدة أنهن ينتظرهن مستقبل سياسي كبير.أضافت مايا، خلال المائدة الحوارية أن المجلس القومي للمرأة يعمل في كل فروعه بالتعاون مع الجمعيات المختلفة على كل المستويات لتنمية المجتمع وفي القلب من ذلك المرأة المصرية.