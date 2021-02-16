رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تناقش دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية (فيديو)

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:14 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
محمد الشريف - إسلام نصير
طباعة
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، لمناقشة الآليات المتاحة للنهوض بالدور المجتمعي لدعم التنمية في الدول الإفريقية والقضاء على الظواهر التي تقف حائل ضد نهوض الدولة التنمية.

حضر المائدة المستديرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة للإدلاء بأفكارهما حول دور المجتمع المدني.

كما شارك في المائدة النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، وأميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وهادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي، عضو التنسيقية، وعمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب وأدار الجلسة الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن الوزارة تستغل كل الفرص الممكنة للتعاون مع أبناء مصر في الخارج؛ لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني.

أضافت مكرم، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" بمقر التنسيقية، أن المجتمع المدني عليه دور رئيسي للنهوض بالدولة، فلا تستطيع الدول أن تنهض نهضة شاملة في معزل عن المجتمع المدني.

أوضحت مكرم أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة بشكل عام، لكنها ضد الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة المواطن للخطر، لافتة إلى أن الدولة تدعم المواطن ليصبح مؤهلًا لسوق العمل في الخارج، ثم يسافر بطريقة شرعية بما يعود عليه بالنفع وعلى وطنه بالقوة المتمثلة في نجاح أبنائها بالخارج.

بينما وجهت رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب لاختيار ممثلاتها في مجلسي النواب والشيوخ، معبرة عن فخرها بهن وما قدمن خلال الفترة الماضية من دور مبهر، مؤكدة أنهن ينتظرهن مستقبل سياسي كبير.

أضافت مايا، خلال المائدة الحوارية أن المجلس القومي للمرأة يعمل في كل فروعه بالتعاون مع الجمعيات المختلفة على كل المستويات لتنمية المجتمع وفي القلب من ذلك المرأة المصرية.

موضوعات متعلقة

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

الصور

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

الأكثر قراءة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

إنفوجراف

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»