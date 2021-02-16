حكومة كردستان: الاعتداءات الصاروخية على أربيل تزعزع الاستقرار بالمنطقة

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، قباد طالباني، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل أمس، تسعى إلى ضرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.وقال طالباني إن الحكومة طالبت حشد الجهود للتحقيق في هجوم أربيل، مشيرًا إلى أهمية تفعيل المادة 144 لاستقرار العراق، وفقا لقناة العربية.وحول العلاقات الأمريكية العراقية، أوضح طالباني أن العلاقات الجيدة مع واشنطن ستستمر بوجود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.يُذكر أن أربيل تعرضت لقصف صاروخي، الاثنين، وسقطت عدة قذائف في محيط مطار أربيل الدولي.وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة، إن القصف استهدف قوات التحالف، ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدة أشخاص بجروح.