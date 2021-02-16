الأنبا أرسانيوس يترأس صلاة القداس بكنيسة العذراء في الخارجة

ترأس نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، صلاة القداس الإلهي لعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل في كنيسة السيدة العذراء بالخارجة.وبعد صلاة الصلح سام نيافته الشماس هابيل جلال بدرجة الشماس الكامل (دياكون) للخدمة في الإيبارشية باسم الدياكون مينا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.