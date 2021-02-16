«صرف الأقصر» تعتذر للمواطنين بسبب انقطاع المياه

قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اعتذارها للمواطنين عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها، فور حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.وأكدت الشركة، أنه تجرى حاليا أعمال الإصلاح الطارئة لخط المياه بمتابعة لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عام المياه ورؤساء الشبكات وعدد من الفنيين.