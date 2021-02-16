لوك أويل: 93% نسبة استبدال احتياطيات النفط والغاز في 2020
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:09 م
وكالاتطباعة
قالت شركة لوك أويل الروسية، الثلاثاء إن نسبة استبدال احتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي بلغت 93 في المئة العام الماضي، وهو ما يكفي لتغطية 20 عامًا من الإنتاج الحالي.
أضافت الشركة أن إجمالي احتياطياتها المؤكدة من النفط والغاز بلغ 15.39 مليار برميل من المكافئ النفطي في نهاية 2020، منها 11.7 مليار برميل احتياطيات نفطية.
أضافت الشركة أن إجمالي احتياطياتها المؤكدة من النفط والغاز بلغ 15.39 مليار برميل من المكافئ النفطي في نهاية 2020، منها 11.7 مليار برميل احتياطيات نفطية.