لوك أويل: 93% نسبة استبدال احتياطيات النفط والغاز في 2020

قالت شركة لوك أويل الروسية، الثلاثاء إن نسبة استبدال احتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي بلغت 93 في المئة العام الماضي، وهو ما يكفي لتغطية 20 عامًا من الإنتاج الحالي.أضافت الشركة أن إجمالي احتياطياتها المؤكدة من النفط والغاز بلغ 15.39 مليار برميل من المكافئ النفطي في نهاية 2020، منها 11.7 مليار برميل احتياطيات نفطية.