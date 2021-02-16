الأهالي يشكرون الرئيس على افتتاح مستشفى إسنا: «أخيرا تحقق الحلم»

أعرب أهالي إسنا بالأقصر، عن سعادتهم البالغة لقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح مستشفى إسنا التخصصي لتفعيل دور المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى دخلت فيه المحافظة ضمن المرحلة الثانية التي تضم 5 محافظات أخرى، مقدمين الشكر للرئيس على اهتمامه بمدن الصعيد ووضعها على خريطة الخدمات الفعالة، ضمن برامج تنمية الصعيد في مختلف المجالات، وتطوير المستشفيات وباقى المجالات ضمن برنامج حياة كريمة.وقال إسماعيل أحمد، أحد الأهالي: إن هذا المستشفى سوف يقضي على الزحام الذي كان موجودا في مستشفيات التأمين الصحي، كما أنه يقدم خدمة صحية متميزة لأهالي إسنا والمحافظة.وتابع إسماعيل: "أهالي مدينة إسنا يوجهون الشكر للرئيس السيسي، لافتتاح هذا المستشفى، والصرح الطبي الكبير الذي طال انتظاره حيث يعد من المشروعات القومية العملاقة التي تمت على أرض المحافظة وينهي معاناة آلاف المرضى".وقال جمال مصطفى: "أخيرا تحقق الحلم على أرض الواقع بعد معاناة سنوات، ولكن تحقق الحلم بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجرى افتتاح ذلك المستشفى على مساحة 18500 متر مربع، والذى بني بتكلفة ضخمة لخدمة أبناء المدينة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد".حضر الافتتاح الدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، والنقيب محمد عبدالقادر محمد المشرف على مشروع إنشاء المستشفي، إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وصباح منصور، وعبدالرحيم طايع نائبا رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب.وتعد مستشفى إسنا التخصصى من أشهر المستشفيات بالصعيد بعد الإنجازات التي حققها في مواجهة فيروس كورونا وتحقيق أرقام قياسية، ومنها تحقيق أعلى رقم في معدلات شفاء المرضى سواء من الأجانب أو المصريين، بجانب تحقيق أعلى رقم ولادة للسيدات المصابات بالفيروس أثناء دخولهن المستشفى للعلاج.ويتكون المستشفى من 154 سريرًا، وقسم الاستقبال والطوارئ وعدد 16 عيادة خارجية، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي المكون من 24 ماكينة، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدماتها 650 ألف نسمة.وتضم أيضًا: قسم العمليات- قسم العناية المركزة -وقسم العظام- قسم الأشعة- قسم المعامل- قسم النساء والتوليد وقسم الحضانات بعد 15 حضانة- العلاج الطبيعي. قسم الخدمات: مغسلة- تعقيم مركزي- مطبخ- مخازن- إدارة النظم والمعلومات- مشرحة- صيدلية مركزية- خدمات العاملين. قسم الإدارة: إدارة طبية- إدارة مالية- إدارة عليا- قاعات اجتماعات.