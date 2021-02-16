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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دبيّبة» يعلن الشروع في وضع أسس تشكيل الحكومة الليبية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:07 م
عبد الحميد دبيبة
عبد الحميد دبيبة
وكالات
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إنه شرع في وضع الأسس لتشكيل حكومة تراعي الالتزامات المحددة في الإتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار.

وبحسب تصريح صحفي للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية "محمد حمّودة" فقد أكد دبيبة في إحاطة قدّمها اليوم الثلاثاء أمام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، مضيفا أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات تراعي التنوع والمشاركة الواسعة.

وبخصوص سمات الحكومة، أفاد دبيبة أنها ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور مع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات وأن ضمان الوصول إليها يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن.

وأكد دبيبة ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي، موضحًا أن المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور بالأمان وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية جوانب رئيسية يسعى إلى تحقيقها بالشراكة مع لجنة 5+5 العسكرية، مع ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية السلبية.

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