حمدي الميرغني: فيلم «ماما حامل» مميز وسيعجب الجمهور

أعرب الفنان حمدي الميرغني عن سعادته بالمشاركة في فيلم "ماما حامل"، مشيرا إلى أن أحداث الفيلم مميزة وستعجب الجمهور.وقال الميرغني - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - إنه انجذب للفيلم بمجرد قراءة السيناريو بسبب المعالجة المكتوبة في الأحداث، لأن قصة العمل مختلفة بشكل كامل عن أي تجربة قدمها من قبل.وأشار إلى أنه يجسد في الفيلم دور ابن الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد وشقيق محمد سلام، مشيرا إلى أن طبيعة الأحداث جعلته لا يتردد في الموافقة على خوض التجربة خاصة أن الفيلم يحتوي على مشاهد كوميدية تعتمد على الموقف.ووافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على سيناريو الفيلم من دون حذف أي مشهد، حيث يتواصل تصويره استعدادا لعرضه قريبا.وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.يشارك في بطولة الفيلم هدى المفتي، ومحمد ثروت، ونانسي صلاح، ودينا محسن وويزو وآخرون، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.