وجه بالسرية التامة.. نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا عاجلا لحكومته

استدعى بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وزراه إلى عقد اجتماع أمني عاجل، مساء اليوم، الثلاثاء، طالبا منهم الحفاظ على السرية التامة.ووجه مكتب نتنياهو، منذ قليل، استدعاء لوزراء الحكومة لعقد اجتماع عاجل، في الساعة السادسة مساء اليوم، فيما لم يتم إخبارهم بشأن التفاصيل أو الملفات التي ستتم مناقشتها، وطلب منهم الحفاظ على السرية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وقال مسئولون إسرائيليون كبار: الآن الاجتماع عاجل وسيتناول مسألة أمنية سرية، وليست مباحثات عن تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرين إلى أن الاجتماع سيعقد هذه المرة عبر مكالمة فيديو جماعية.وكان نتنياهو غادر اجتماع «كابينت كورونا» وهو المجلس الوزراي المصغر المكلف بمتابعة أزمة تفشي الفيروس، بشكل مفاجيء، منذ يومين، قائلا إن هناك «قضية أمنية»، وتبعه بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، دون الكشف عن أية تفاصيل.