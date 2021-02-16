محافظ القليوبية يشارك فى دورى مراكز الشباب

شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المباراة النهائية من دورى مراكز الشباب المحافظة النسخة الثامنة، اليوم الثلاثاء، بين فريقي أجهور الكبرى بطوخ وقلما التابع لإدارة قليوب، على ملعب مركز شباب جمجرة القديمة، بحضور الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية،، ووليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ووحيد خلوي رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم والقيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ.وسلم المحافظ كأس دورى مراكز الشباب لفريق قلما الذى تفوق على مركز شباب أجهور الكبرى عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين فى الوقت الأصلي للمباراة، كما سلم صفوت صبحي رئيس مجلس إدارة مركز شباب جمجرة الكبرى درع المركز للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الدورى تم تنفيذه بمشاركة 24 فريقا على مستوى المحافظة، وقد بلغ إجمالى عدد المباريات 124 مباراة على مدار الموسم وقد صعد لدور الأربعة مراكز شباب أجهور الكبرى، وقلما، وشبلنجة، وبهادة.يذكر أن المباراة أجريت وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وسط تواجد أمني مكثف.