رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يشارك فى دورى مراكز الشباب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:05 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
طباعة
شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المباراة النهائية من دورى مراكز الشباب المحافظة النسخة الثامنة، اليوم الثلاثاء، بين فريقي أجهور الكبرى بطوخ وقلما التابع لإدارة قليوب، على ملعب مركز شباب جمجرة القديمة، بحضور الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية،، ووليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ووحيد خلوي رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم والقيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ.

وسلم المحافظ كأس دورى مراكز الشباب لفريق قلما الذى تفوق على مركز شباب أجهور الكبرى عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين فى الوقت الأصلي للمباراة، كما سلم صفوت صبحي رئيس مجلس إدارة مركز شباب جمجرة الكبرى درع المركز للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الدورى تم تنفيذه بمشاركة 24 فريقا على مستوى المحافظة، وقد بلغ إجمالى عدد المباريات 124 مباراة على مدار الموسم وقد صعد لدور الأربعة مراكز شباب أجهور الكبرى، وقلما، وشبلنجة، وبهادة.

يذكر أن المباراة أجريت وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وسط تواجد أمني مكثف.
محافظ القليوبية يشارك فى دورى مراكز الشباب
محافظ القليوبية يشارك فى دورى مراكز الشباب
محافظ القليوبية يشارك فى دورى مراكز الشباب
محافظ القليوبية يشارك فى دورى مراكز الشباب

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

الصور

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

الأكثر قراءة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»