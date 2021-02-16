انتشار سحب كثيفة ورياح شديدة في الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، ظهر الثلاثاء، زيادة للسحب وكثافتها مع وجود رياح شديدة تؤثر على الرؤية وانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع استعدادات كاملة من المحافظة لمواجهة حالة الطقس وفقا لتحذيرات الأرصاد ومجابهة أي طارئ يواجه مدن المحافظة تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة.ومع تزايد سرعة الرياح المحملة بالأتربة توقفت أعداد كبيرة من المراكب النيلية على شاطئ المرسي النيلي وتراصت في صفوف لعدم الإقبال على عمل رحلات نيلية في ظل الطقس السيئ الذي يضرب محافظات الجمهورية.وطالبت إدارة مرور الأقصر السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة، مع زيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية.واستمرت محافظة الأقصر في رفع درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية، على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.كما تابعت غرفة عمليات المحافظة، حالة الطقس، والتنسيق الكامل مع اللجان التي تتابع الوضع على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها، بمدن المحافظة واستعدادها لاستقبال الأمطار، وكذلك غرف العمليات بمراكز المدن والهلال الأحمر وتجهيز كافة المعدات والمستلزمات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ.