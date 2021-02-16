«التموين»: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع في ضوء التقلبات الجوية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات بمتابعة الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز في ضوء التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.كما أعلن المصيلحي تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسته وعدد من ومساعديه ومعاونيه وقطاع الرقابة والتوزيع لمتابعة الأمر لحظة بلحظة من حيث توافر الخبز الدقيق واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية على بطاقة الدعم، مضيفا أنه يتابع يوميا كم السلع وتوافرها بمخازن الشركة القابضة للسلع الغذائية التي يصل عددها لـ1500 مخزن ينتشرون بمحافظات الجمهورية إلكترونيا بعد إدخال أجهزة الحاسب الآلي إليها وتليفونيا أيضا.وأكد المصيلحي أنه تم صرف 85% من الدعم المقرر للموا طنين علي بطاقة الدعم حتى الآن، وأشار إلى أنه يتوافر في كل مخبز رصيد 3 أيام من الحصة المقررة كرصيد استراتيجي إضافة إلى الحصة اليومية إلى كل مخبز، مؤكدا أن غرفة عمليات الوزارة لم تتلق أي شكوى عن نقص دقيق أو سلع غذائية بسبب التقلبات الجوية.