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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: إنشاء مصنعي لحوم بجنوب الوادي والقاهرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:04 م
الدكتور علي المصيلحى
الدكتور علي المصيلحى
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار التعاون بين مصر والسودان في مجال تصنيع اللحوم، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورًا كبيرًا بعد إنشاء مصنعين أحدهما بجنوب الوادي وآخر بالقاهرة لتصنيع اللحوم.

ولفت الوزير خلال اجتماعه مع وفد شركه اتجاهات السودانية برئاسة الفريق أول مرغنى ادريس، إلى أنه تم تخصيص منافذ من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية لبيع اللحوم بعلامة تجارية جديدة يطلق عليها JUST MEAT بناء على الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للتموين وشركة اتجاهات السودانية وفى ضوء هذا الاتفاق سيتم ضخ مصنعات اللحوم حاملة العلامة التجارية الجديدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، مع إنشاء منافذ لحوم جديدة متخصصة في هذه المنتجات أيضا.

المصيلحي أكد أن التعاون سوف يشمل أيضا التبادل التجاري بين مصر والسودان في كل السلع سواء السكر أو المحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أن التعاون المصري السوداني بين البلدين في مجال اللحوم مستمر منذ 6 أعوام بناء على اتفاق موقع بين القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتجاهات السودانية لتوريد 2000 طن شهريا من اللحوم السودانية لتباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ85 جنيه للكيلو الواحد طازجة.

وأكد الدكتور أحمد عوض رئيس مجلس إدارة شركة اتجاهات السودانية أن الاتفاق الجديد بين القابضة للصناعات الغذائية التابعة للتموين المصرية سيساهم في زيادة المعروض من اللحوم بالأسواق المصرية مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والسودان سيشمل كل أنواع السلع أيضا من خلال التبادل السلعي بين البلدين.

من جانبه أكد اللواء احمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن صناعه اللحوم بين السودان ومصر سوف تشهد تطورا كبيرا بعد هذا الاتفاق مشيرا إلى أن الدولة تتخذ خطوات كبيرة لإنشاء عدد من المصانع التي تسهم بالوصول إلى التطوير المطلوب لهذه الصناعة من خلال تكنولوجيا عالميه تسمح بالذبح والتغليف والعرض.
وزير التموين: إنشاء مصنعي لحوم بجنوب الوادي والقاهرة
وزير التموين: إنشاء مصنعي لحوم بجنوب الوادي والقاهرة
وزير التموين: إنشاء مصنعي لحوم بجنوب الوادي والقاهرة
وزير التموين: إنشاء مصنعي لحوم بجنوب الوادي والقاهرة

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