يسرا اللوزي تبدأ تصوير مشهد الأسانسير في «بين السما والأرض»

بدأت الفنانة يسرا اللوزي تصوير أحداث مسلسلها الجديد "بين السما والأرض" في لوكيشن خاص بالعمل باستديوهات عويجة قبل بوابات طريق مصر إسكندرية الصحراوي.وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن اللوزي تصور مشاهد العمل في لوكيشن تم بناؤه على شكل أسانسير يتماشى مع القصة الأصلية للعمل، ويتبقى لها حوالي 15 يوما للانتهاء من التصوير بشكل كامل من هذا الديكور الذي يعتبر الديكور الأساسي للمسلسل.يشارك في بطولة "بين السما والأرض" كل من هاني سلامة حمد بدير، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرى اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.المسلسل مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بنفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، وشارك في بطولته هند رستم، وعبدالسلام النابلسي، وعبدالمنعم إبراهيم، ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف.