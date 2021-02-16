السعودية تغلق 9 مساجد جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، إغلاق 9 مساجد جديدة بعد الكشف عن 15 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).وذكرت الوزارة السعودية، في بيانها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "نفذنا اليوم، إغلاق 9 مساجد مؤقتًا بست مناطق بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين".وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 9 أيام، بلغ 79 مسجدًا، تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.