السعودية تغلق 9 مساجد جديدة بسبب كورونا
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:15 م
نيفين أشرفطباعة
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، إغلاق 9 مساجد جديدة بعد الكشف عن 15 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وذكرت الوزارة السعودية، في بيانها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "نفذنا اليوم، إغلاق 9 مساجد مؤقتًا بست مناطق بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين".
وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 9 أيام، بلغ 79 مسجدًا، تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.
وذكرت الوزارة السعودية، في بيانها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "نفذنا اليوم، إغلاق 9 مساجد مؤقتًا بست مناطق بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين".
وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 9 أيام، بلغ 79 مسجدًا، تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.