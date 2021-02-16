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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحصين مليوني رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:35 م
ماشية
ماشية
عبدالناصرمحمد
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى "الحمى القلاعية" و"حمى الوادي المتصدع"، والذي بدأ يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و15 ألفا و773 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها 608 آلاف و847 رأس أبقار، 344 ألفا و805 رءوس جاموس، 53 ألفا و170 رأس أغنام، 8 آلاف و951 رأس ماعز حتى 15 فبراير2021.

وأوضح التقرير أيضًا أنه تم تحصين 996 ألفا و275 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينها 593 ألفا و172 رأس أبقار، 342 ألفا و303 رءوس جاموس، 51 ألفا و313 رأس أغنام، 8 آلاف و951 رأس ماعز، 536 رأس جمال حتى 15 فبراير2021 أيضا.

وناشد وزير الزراعة جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

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