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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد صيام: أخوض سباق دراما رمضان 2021 بثلاث وجوه مختلفة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:56 م
الفنان أحمد صيام
الفنان أحمد صيام
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أكد الفنان أحمد صيام، حرصه على التنوع في الأدوار التي يجسدها في الدراما كل عام، مشيرًا إلى أنه يخوض سباق دراما رمضان 2021 بثلاث وجوه مختلفة من خلال مشاركته في مسلسلات "كل ما نفترق" و"ورد" و"ولاد ناس".

وأشار أحمد صيام - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - إلى أنه يتبقى له يومان تصوير فقط وينتهي من تصوير كل مشاهده في مسلسل "كل ما نفترق"، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تصوير أكثر من 40% من مشاهد العمل حتى الآن.

وأوضح أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي تشویقي ملئ بالغموض، وأن أحداثه مليئة بالمفاجآت، مشيرًا إلى أنه يشارك في العمل كل من آيتن عامر، ريهام حجاج، رانيا يوسف، أحمد فهمي، سلوى خطاب، عمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، ورحاب الجمل، ومن تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

وعن دوره في مسلسل "ورد"، لفت صيام إلى أنه يجسد خلال أحداثه دور الأب بمنظور اجتماعي يعالج النظرة السلبية لدور الأب التي انتشرت في المجتمع خلال الآونة الأخيرة، والذي يعتبره البعض مصدرًا لتوفير المال للأسرة مما ساهم في تراجع دور الأب الاجتماعي بالنسبة للأسرة، حيث يؤكد المسلسل أهمية هذه القيم ودور الأب وخاصة تربية الأبناء.

وأشار صيام إلى أنه تم الانتهاء من تصوير نحو 30 في المائة من مشاهد مسلسل "ورد"، وتكثف أسرة المسلسل تصوير مشاهد العمل للانتهاء من أكبر قدر منها قبل بداية الماراثون الرمضاني.

مسلسل "ورد" من تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك في بطولته كل من محمد لطفي، حنان مطاوع، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، عايدة رياض ووفاء سالم.

أما عن أحدث أعماله والتي يشارك بها أيضًا في السباق الرمضاني المقبل، فقد أشار أحمد صيام إلى أنه بدأ تصوير مشاهده في مسلسل "ولاد ناس"، واصفًا العمل بأنه مفاجأة الدراما في رمضان، لافتًا إلى أنه يشارك في بطولته كل من الفنان صبري فواز، إيهاب فهمي وبيومي فؤاد، ومجموعة أخرى من الفنانين، مضيفًا أنه من المقرر أن تمتد عملية التصوير إلى أوائل رمضان المقبل.

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