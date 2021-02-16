إيطاليا تختار سفيرها بألمانيا ليكون كبير المفاوضين في قمة مجموعة السبع

عيّن رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، سفير بلاده لدى ألمانيا، لويجي ماتيولو، مستشارا دبلوماسيا للبلاد وكبير المفاوضين في قمتي مجموعة السبع ومجموعة العشرين.وأعلنت الحكومة في روما أن ترشيح الدبلوماسي الايطالي لتولي الاعمال التحضيرية قبيل القمتين الدوليتين، يدخل حيز التنفيذ على الفور.ومن جانبها، أعلنت السفارة الايطالية في برلين أن ماتيولو قد غادر ألمانيا بالفعل، مضيفة أن المبعوثة أليساندرا مولينا، سوف تشغل منصبه بصورة مؤقتة.وتترأس إيطاليا اجتماع مجموعة العشرين الذي يضم أكبر 20 قوة اقتصادية في العالم هذا العام.ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع عبر الإنترنت لمجموعة الدول السبع، برعاية بريطانيا، يوم الجمعة المقبل.وإلى جانب إيطاليا، يضم منتدى مجموعة السبع أيضا الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان.