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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

181 وفاة و3510 إصابات جديدة بكورونا في كولومبيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:54 م
كورونا في كولومبيا
كورونا في كولومبيا
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أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 آلاف و510 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و198 ألفًا و549 شخصًا.

وذكرت الوزارة - عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سجلنا 6 آلاف و916 حالة تعافي من المرض، و3 آلاف 510 إصابة جديدة، إلى جانب 181 حالة وفاة في كولومبيا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و198 ألفًا و549 شخصًا، ووصل عدد المتعافين إلى مليونين و90 ألفًا و467 شخصًا، كما بلغت حصيلة الوفيات 57 ألفًا و786 شخصًا".

وكانت وزارة الصحة الكولومبية، أعلنت، في 30 يناير الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة "كوفيد-19" التي اكتُشفت لأول مرة في البرازيل.

واكتُشفت السلالة البرازيلية من فيروس "كورونا" لأول مرة في ريو دي جانيرو، شهر ديسمبر الماضي، ويقول العلماء إنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة.

وسجلت كولومبيا أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الـ 6 من مارس الماضي. وأعلن الرئيس إيفان دوكي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يومًا في يوم 17 من الشهر نفسه، حيث حظرت سلطات البلاد في وقت لاحق الرحلات الجوية الدولية وفرضت إغلاقًا كاملًا في الفترة ما بين 24 مارس و13 أبريل من العام الماضي.

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