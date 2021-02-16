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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس السيادة السوداني يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدة دول

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:53 م
البرهان
البرهان
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تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم، أوراق اعتماد سفراء كل من المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور سائد خالد الردايدة، وكندا أدريان نورفولك، وسويسرا كريستيان وينتر، وذلك بحضور الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية.

وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال مراسم اعتماد أوراق السفراء الجدد، كل على حدة، حرص السودان على تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

من جانبهم، عبر السفراء عن سعادتهم للعمل في السودان، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون المشترك بين السودان ودولهم.

وقال الدكتور سائد الردايدة سفير الأردن، في تصريح صحفي: إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين الأردن والسودان، لافتا إلى ما يحظى به الشعبين من محبة وأخوة.

وأكد اهتمام الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، بدفع وتطوير العلاقات مع السودان إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أكد سفير كندا أدريان نورفولك، تميز وتطور العلاقات السودانية الكندية، وحرص ورغبة القطاع الخاص الكندي الدخول في شراكات مع نظيرة السوداني بالنظر إلى إمكانيات السودان الهائلة.

من جهته، نوه سفير سويسرا بالعلاقات المتطورة بين البلدين، والتي تأسست في عام 1960، موضحا أن بلاده ستعمل خلال الفترة الانتقالية على دعم عمليات بناء السلام في السودان ودعم حكومة الفترة الانتقالية، بجانب العمل على تعزيز برامجها وأنشطتها بشأن تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع السودان.

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