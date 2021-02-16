مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

علمت «الدستور» من مصادر خاصة داخل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان الخاص بسنوات النقل، وهو الامتحان الواحد لكل المواد سوف يعتمد على الشكل الاختياري، أي أسئلة اختيار من متعدد.وأضافت المصادر أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم سيعقد اجتماعًا مع المركز القومي للامتحانات لوضع المواصفات كاملة، وعقب الاستقرار عليها سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.وكان قد قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له عبر جروب "معلمي مصر" أن الوزارة لم ترسل أي مواصفات للامتحانات للمديريات التعليمية.وأضاف: «أرجو أن تتركوا لنا تصميم الامتحانات ونظم التقييم التي تتناسب مع الوضع الحالي ولنقلل الجدل ونتجه إلى العمل لأن العمل ضخم ولا نستطيع أن نتركه للرد على أسئلة لا تنتهي ليل نهار، وسوف نعلن التفاصيل تباعا».