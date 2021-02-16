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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يبحث مع «أطباء بلا حدود» جهود مكافحة كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:52 م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
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بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور صديق تاور، مع المدير العام لمنظمة "أطباء بلا حدود" استيفن كورنش، في الخرطوم اليوم الثلاثاء، أوضاع اللاجئين بالبلاد، وجهود الحكومة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، ومرض الملاريا.

وأثني استيفن كورنش، في تصريح صحفي عقب اللقاء، باستضافة السودان للاجئين ومساعدتهم، مشيرا إلى أن الحاجة مازالت ماسة لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والبيئة المناسبة لحياتهم.

ولفت إلى وجود تعاون كبير مع وزارة الصحة السودانية لتوفير المستلزمات الطبية وتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا، منوها بتراجع أعداد الإصابة بالفيروس.

وأكد المدير العام لمنظمة "أطباء بلا حدود"، استعداد المنظمة لاستئناف العمل فيما يخص مكافحة الملاريا، مشيرا إلى ضرورة إيجاد خطة لتوفير مساعدات على المدى الطويل وتقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة في هذا الصدد.

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