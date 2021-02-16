النرويج تؤكد الاستعداد لدعم تنفيذ اتفاق السلام بالسودان

أعربت سفيرة مملكة النرويج بالخرطوم تريزا لوكين، عن استعداد بلادها لدعم تنفيذ اتفاق السلام بما في ذلك الترتيبات الأمنية الشاملة والعدالة الانتقالية في السودان.واستقبل عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي، الثلاثاء، مع سفيرة مملكة النرويج (عضو الترويكا إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة).وأوضحت سفيرة النرويج، في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بما يُمكن المواطنين بجميع أنحاء البلاد من المشاركة في تنمية مجتمعاتهم المحلية، وأن تكون لهم سلطة اتخاذ القرار في حياتهم.