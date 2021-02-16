«التمويل الدولي»: التسجيل العادل لليرة التركية أمام الدولار أقل من المسجل

أكد المسئول الاقتصادي البارز بمعهد التمويل الدولي روبن بروس، اليوم الثلاثاء، أن القيمة العادلة للدولار الأمريكي أمام الليرة التركية هي 7.50 ليرة تركية، على الرغم من تسجيل الدولار اليوم سعر 6.94 ليرة.وشدد بروس، على ضرورة تقليص تركيا من حجم الصادرات في الفترة المقبلة، وألا تعتمد على أهم قطاعين لديها وهم السياحة والتصدير، حتى لا يتجاوز الدولار تلك القيمة، وفقا لموقع تركيا الآن.وتتمثل أهمية القيمة العادلة للدولار في تحديد سعر الصرف بين البائع والمشتري، وهو ما تعتمد عليه أغلبية الدول الأجنبية دون الاعتراف بالسعر الرسمي الذي يقره البنك المركزي التركي.وكان الدولار الأمريكي وصل اليوم إلى 6.94 ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد العاملين في البنك المركزي التركي، عودة موجة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، وارتفاع الدولار الأمريكي بمعدلات كبيرة، حتى إذا دفع البنك المركزي أعلى سعر فائدة في الفترة المقبلة، خاصة بعد وصول الدولار الأمريكي إلى 7.79 ليرة تركية عند فتح تداولات يوم الجمعة الماضي.