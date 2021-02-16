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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تعلن عن منح دراسية ضمن برتوكول برنامج حاضنات الفائقين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:50 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوى
محمد مهدي
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صرح الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، بأن برنامج حاضنات الفائقين يعلن عن تقديم منح دراسية لطلاب الدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه».

وذلك ضمن برتوكول التعاون بين جامعة الوادي الجديد ووزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات البحثية الجادة على أن يكون مجال الدراسة متوافق مع رؤية مصر 2030 وذلك وفق معايير خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لطلاب الدراسات العليا في احدى كليات (الزراعة – العلوم – الطب البيطري) بجامعة الوادي الجديد.

وأضاف رئيس الجامعة ان شروط التقديم للمنحة أن يكون الطالب ليس من أعضاء الهيئة المعاونة بذات الكلية أو غيرها أو له وظيفة حكومية يتقاضى عنها راتب من الدولة على أن يكون الطالب قد سجل موضوع بحثه، وأن يكون مجال الدراسة يخدم الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030، وأن يجتاز الطالب الاختبارات المطلوبة بالكلية والجامعة.

وأوضح أن قيمة المنحة تقدر بمبلغ (25000) خمسة وعشرون ألف جنيها تصرف المنحة على دفعتين:
الدفعة الأولى: تصرف في بداية التعاقد على المنحة.
الدفعة الثانية: تصرف بعد منح الدرجة العلمية.

بالإضافة إلى منح طالب الدراسات العليا راتب شهري كالتالي:
يمنح طالب الماجستير راتب شهري بقيمة (1000) ألف جنية لمدة عام بالإضافة لقيمة المنحة.
كما يمنح طالب الدكتوراه راتب شهري بقيمة (1000) ألف جنية لمدة عامين بالإضافة لقيمة المنحة.

ـ الأوراق المطلوبة
هى خطاب من إدارة الدراسات العليا بالكلية يفيد تسجيل الطالب للدرجة العلمية موضح بها عنوان بحثه.
خطة بحث الطالب معتمدة من لجنة الإشراف.
ما يفيد بأن الطالب المتقدم للمنحة لا يعمل بأي وظيفة حكومية يتقاضى عنها راتب من الدولة.
صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

ويتم تقديم طلبات التقدم للمنحة بمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث في الفترة من 20 إلى 25 فبراير 2021.

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