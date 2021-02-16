تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب يناقش رؤى ومقترحات الفترة المقبلة

عقد تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا اليوم بمقر التنسيقية، لمناقشة الرؤى والمقترحات المزعم مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.وطرح خلال الاجتماع، عدد من الرؤى والمشروعات التي يوليها تكتل نواب التنسيقية اهتمامًا وسيشاركوا في مناقشتها خلال الفترة المقبلة بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق الأهداف وتعبر عن نبض الشارع المصري.كما ناقش الاجتماع عدد من المبادرات التي يفكر نواب التنسيقية في إطلاقها بهدف تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف مصر في خطتها المستدامة لـ2030.يذكر أن جلسات مجلس النواب ستعود للانعقاد بداية من يوم الأحد الموافق 21 فراير الجاري.