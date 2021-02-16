الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

يقيم بيت الغناء العربي بمقر قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء بعد غد الخميس، حفل شباب الغناء العربي بمشاركة "الأصوات الذهبية" التى فازت خلال الدورات الخمس الماضية من مسابقة الصوت الذهبي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.ومن المقرر أن يغني عبد الرحمن هشام ومازن حلمي باقة من أغنيات الزمن الجميل منها "يحلو ناديلي"، "طاير يا هوي"، "تخونوه" و"يا أبو ضحكة جنان"، كما تغني أسماء الجمل، بمناسبة ذكرى رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، عددا من أغنيات كوكب الشرق منها "ودارت الأيام"، وتشارك من طلاب بيت الغناء العربي الطالبة ضحي هاني بعدد من الأغنيات التراثية.جدير بالذكر أن الحفل قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، الذى يقدم عددا من المقطوعات الموسيقية على آلة الكمان.