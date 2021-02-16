اقتصاد إسرائيل انكمش بـ2.4% في 2020

أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاء لدى الاحتلال الإسرائيلي أن الاقتصاد انكمش بأقل من المتوقع في العام الماضي بدعم من الصادرات المرنة وارتفاع الإنفاق العام.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن المكتب أن الاقتصاد انكمش بـ 2.4% في 2020، أي بأقل مما توقعته وزارة المالية والبنك المركزي بانكماش بـ 3.7%.وارتفع الناتج المحلي المعدل موسميا للربع الرابع بنسبة 6.3%، رغم أن معظم الخبراء كانوا يتوقعون المزيد من الانكماش.