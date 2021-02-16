البحرين تصدر قرارًا بشأن قوائم الإرهاب الوطنية

أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (12) لسنة 2021، بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.وجاء في نص القرار: "على الجهات المختصة والمؤسسات وكافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تجميد الأموال متى ما توفرت لديهم والتي تعود للأشخاص أو الكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات دون تأخير من تاريخ نشرها ودون إنذار مسبق للشخص أو الكيان المدرج، على أن يشمل التجميد ما يأتي:- كافة الأموال التي يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يحوزها أو يتحكم بها كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر، وليس فقط الأموال التي يمكن أن تكون مرتبطة بعمل أو مؤامرة أو تهديد إرهابي معين أو متصلة بانتشار التسلح.- الأموال المكتسبة أو الناتجة عن الأموال التي يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يحوزها أو يتحكم بها كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر.- الأموال التي يملكها شخص أو كيان يتصرف نيابةً عن أي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المدرجين أو تحت إدارتهم أو بتوجيه منهم أو يكون مملوكًا أو متحكمًا به من قبلهم كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر.ويجب على الجهات المختصة والمؤسسات وكافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين رفع التجميد عن الأموال التي تعود للأشخاص أو الكيانات الذين تُشطب أسماؤهم من قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات دون تأخير من تاريخ نشرها.كما نص القرار على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة والمؤسسات وكافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالمعلومات والتدابير التي تم اتخاذها متى ما توفرت لديهم هذه الأموال بما في ذلك قيمة الأموال التي تم تجميدها أو رفع التجميد عنها ونوعها وتاريخ ووقت تجميدها أو رفع التجميد عنها وأي إجراءات سوف يتم اتخاذها.ووفقًا لبنود القرار، يُحظر على الجهات المختصة والمؤسسات وكافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إتاحة الأموال أو أية خدمات مالية بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات، أو لصالح الكيانات التي يملكها الأشخاص المدرجين أو يتحكمون بها كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما لم تُصرح اللجنة بذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.كما تُضاف أي فوائد أو غيرها من الأرباح أو العائدات أو المدفوعات المستحقة للأموال المجمدة على أن تخضع كذلك للتجميد.وتُعد اللجنة سجلًا خاصًا تقيد فيه أسماء الأشخاص أو الكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات أو الذين تم شطب أسماؤهم منها وكافة المعلومات المتعلقة بهم والتدابير المتخذة بشأنهم، بما في ذلك قيمة الأموال التي تم تجميدها أو رفع التجميد عنها أو التصريح باستخدامها ونوعها وتاريخ ووقت تجميدها أو رفع التجميد عنها أو التصريح باستخدامها وأية معلومات أو تدابير أخرى ذات علاقة بالأشخاص أو الكيانات المدرجين.وحدد الفصل الثاني من القرار، لكل من أدرج اسمه على قوائم الإرهاب الوطنية، أن يتظلم من قرار الإدراج أمام اللجنة مرفقًا بتظلمه كافة المستندات المؤيدة له، على أن يتم البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم.وتتلقى اللجنة من الشخص أو الكيان المدرج على قوائم الإرهاب الوطنية طلب التصريح باستخدام الأموال المجمدة لتلبية المصاريف الأساسية أو الاستثنائية وفقًا للآلية التي تضعها اللجنة مرفقًا به كافة المستندات المؤيدة لطلبه ومقدار المبالغ المطلوب استخدامها، على أن يتم البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب.ويجوز للورثة التقدم إلى اللجنة بطلب شطب أسماء الأشخاص المتوفين من قوائم الإرهاب الوطنية، ويكون الطلب مشفوعًا بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ألا يكون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال مُدرجًا على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات.وتضمن الفصل الثالث من القرار، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على أن تتولى وزارة الخارجية تقديم طلبات إدراج أسماء الأشخاص أو الكيانات الذين تنطبق عليهم معايير الإدراج وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمقترح إدراجهم على قائمة الجزاءات بناءً على قرار اللجنة، وذلك من جانب واحد دون إنذار مسبق للشخص أو الكيان المعني ودون اشتراط وجود دعوى جنائية بشأنهم.وتُقدم اقتراحات الإدراج إلى الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن وفقًا لنماذج الإدراج المعتمدة.كما يمكن للأشخاص والكيانات البحرينية أو المتواجدين في المملكة أو الذين لهم مقار فيها أو أموال تم تجميدها، والمدرجين على قائمة الجزاءات، تقديم طلبات الشطب من القائمة عن طريق اللجنة.ويجوز للأشخاص أو الكيانات الذين يعتقدون أنهم أُدرجوا خطأً على قائمة الجزاءات، كأن تكون أسماءهم مشابهة أو مماثلة لأسماء أشخاص أو كيانات مدرجين، أن يتظلموا من الخطأ في التطبيق إلى اللجنة والتي تقوم بنظر التظلم، على أن يتم البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.وتقوم وزارة الخارجية بالنشر على موقعها الإلكتروني إجراءات تقديم طلبات شطب الأسماء من قائمة الجزاءات إلى الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن.وفي الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يتعين على اللجنة تحديد الشخص الذي يقوم على إدارتها، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تضعها اللجنة.ويلتزم القائم على إدارة الأموال المجمدة بالمحافظة عليها وحسن إدارتها وردها مع عائداتها عند انتهاء التجميد.وتُنشر قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية وقائمة الجزاءات أو الشطب منهم تلقائيًا فور صدور القرار عن مجلس الوزراء أو الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن، بحسب الأحوال.ونصت المادة 22 من القرار، على الوزراء والمعنيين، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.