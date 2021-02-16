أذربيجان تسجل 140 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 232 ألفًا و337 حالة على مستوى البلاد.وأفاد بيان للسلطات الصحية في باكو، أوردته وكالة أنباء (تريند) الأذرية، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 226 ألفًا و951 شخصًا، فور تسجيل 191 حالة تعافٍ جديدة، في حين بلغ عدد الوفيات 3185 شخصًا عقب تسجيل حالتي وفاة منذ أمس الإثنين.كما أشار البيان إلى أن أذربيجان أجرت، على مدار أمس فقط، 7 آلاف و631 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" في جميع أنحاء البلاد، ليصل إجمالي عدد الاختبارات التي أجرتها منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن مليونين و513 ألفًا و636 اختبارا.